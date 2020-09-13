الارشيف / الرياضة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك ضربة قوية، قبل مواجهة فريق الانتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث اشتكى يوسف أوباما، من الإجهاد خلال المران الأخير للزمالك، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

Advertisements

وقرر كارتيرون منح أوباما راحة من مباراة الإنتاج الحربي، لعدم تفاقم إصابته في ظل ضغط المباريات.

كما تأكد غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وقرر كارتيرون تصعيد حاتم محمد الشهير بـ "سكر"، وضمه لقائمة الفريق في مباراة الإنتاج، من أجل حل أزمة الجهة اليسرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا