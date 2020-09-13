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أحمد شوبير يسخر من مروجى السحر فى الدوري

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أبدى الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، اندهاشه من خروج البعض والتحدث عن دور السحر فى تلقى نتائج سلبية خلال منافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "إنه لا يخرج أي مسؤول إلا نادرا، ويعترف بأخطاء فريقه، بل يقوم على الفور بتوجيه اللوم على التحكيم أو تقنية الفيديو.

وسخر شوبير من حجة السحر التي قالها البعض، وتسببت في ضياع النقاط من فريقه، مؤكدا أن كرة القدم في مصر تسير في طريق اللا معقول.

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وطالب شوبير  مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تسليم درع الدوري إلى الأهلى فى الملعب بدلا من حفلات الفنادق.

وقال شوبير: "إحقاقًا للحق اتحاد الكرة أقام حفلة جميلة للأهلى بأحد الفنادق لتسليمه درع الدورى، بعد ما كانت المواسم السابقة عبارة عن معاقبة البطل وتهنئة صامتة دون أى معنى، ولكن نريد الأفضل دائمًا ما المانع أن يبادر مسئولو اللجنة الخماسية ويقوموا بتسليم الأهلى الدرع فى الملعب".

وأضاف: "إحنا بس اللى فى العالم كله اللى بنسلم الدروع والكؤوس فى الغرف المغلقة، كل العالم يمنح البطل تكريمه فى الملعب، بلاش مباراة الاتحاد السكندرى عشان فيها إمكانية ولم يحسم الدرع بشكل رسمى، نشوف المباراة التى تليها أو من تليها، المهم أن يكون تكريم البطل فى أرض الملعب وليس فى فندق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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