6 انتصارات.. تاريخ مباريات مختار مختار أمام الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم باستاد القاهرة أمام الإنتاج الحربي فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فى تمام الساعة الثامنة وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون تايم سبورت وأون تايم سبورت 2 .
ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل تعويض التعادل الأخير للفريق أمام سموحة من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى حصد المركز الثانى من مسابقة الدوري.
وفى المقابل، يدخل الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام أسوان ويسعى الإنتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة للابتعاد عن المناطق الخطرة بجدول ترتيب الدوري.
ويمتلك الزمالك 52 نقطة محتلا بها المركز الـثانى بجدول ترتيب الدوري ، بينما يقع الإنتاج الحربي فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
وقاد مختار مختار عدة أندية أمام القلعة البيضاء على رأسها غزل المحلة وبتروجت وإنبي والمصري والاتحاد السكندري بجانب الإنتاج الحربي وخاض مختار 27 مباراة ضد الزمالك في جميع البطولات، حقق الفوز في 6 مرات وتعادل في 6 مباريات وخسر 15 مرة.
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