مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقرار الرحيل

طالب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالموافقة على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " التايمز" البريطانية، أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل ، خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن الوجهة المقبلة لـ مبابي قد تكون الدوري الإسباني أو الإنجليزي، حيث أن ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد هم أبرز المهتمين بضمه.

وتابعت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد يوفر سيولة مالية، من أجل حسم صفقة مبابي عقب نهاية الموسم الجاري.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كيليان مبابي 180 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.