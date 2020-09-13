نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارانينسي يستعيد انتصاراته في الدوري البرازيلي على حساب كوريتيبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استعاد أتلتيكو بارانينسي نغمة الانتصارات في الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز ثمين 1 / صفر على كوريتيبا مساء السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.
وحسم بارانينسي المباراة لصالحه بهدف سجله فابينهو في الدقيقة 12 ، وفشل كوريتيبا في انتزاع التعادل خلال ما تبقى من المباراة التي شهدت طرد لاعبه إيجور جيسوس دا كروز في الدقيقة 72 .
ورفع بارانينسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها في المسابقة وتجمد رصيد كوريتيبا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.
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