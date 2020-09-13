الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب مسؤولو الأهلي من التعاقد مع نجم نادي إنبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب كريم فؤاد، الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار من نادي النجوم. Advertisements كريم فؤاد أحد أهم العناصر الاساسية لفريق إنبي خلال الموسم الجاري، بعد أن أظهر آداءاً طيباً خلال فترة إعارته مع النادي البترولي. ويطمح الأهلي في التعاقد مع ظهير أيمن جديد، ليعوض رحيل اللاعب أحمد فتحي، المنتظر رحيله إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري. ويستعد الاهلي لمواجهة نادي الإتحاد السكندري يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري، والتي يكفي الأهلي الفوز بها للتتويج بالدوري رسمياً.

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