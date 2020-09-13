نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موندو ديبورتيفو: سواريز ينفي تواصل يوفنتوس مع برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن كواليس رسالة النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، الأخيرة التي نشرها عبر إنستجرام، والتي تم تداولها بشكل خاطئ.
وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن سواريز يريد الحصول على قيمة السنة المتبقية في عقده، قبل مغادرة برشلونة.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن سواريز كان يرد على المعلومات التي قالت إن برشلونة ويوفنتوس تفاوضا بالفعل، وهذا غير صحيح.
وتابعت الصحيفة، أن سواريز تم إبلاغه بالرحيل عن برشلونة، وهو يريد المغادرة مع منحه حرية اختيار وجهته المقبلة، لأنه لديه الكثير من العروض.
وأتمت الصحيفة، أن سواريز لديه 3 أو 4 خيارات على الطاولة، وسيختار الأفضل بالنسبة له، لكن أولًا عليه الرحيل عن صفوف برشلونة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موندو ديبورتيفو: سواريز ينفي تواصل يوفنتوس مع برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.