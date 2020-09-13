عبدالله درويش مديرًا فنيًا للمريخ في القسم الثاني

توصل مجلس إدارة نادى المريخ لاتفاق مع عبدالله درويش لـ قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بدءًا من اليوم الأحد خلفا لـ أحمد العجوز الذي تولى المهمة في نادي الإسماعيلي.

ويتكون الجهاز المعاون من أحمد فوزى مدرب عام والكابتن ياسر سليمان مدرب حراس مرمى مع استمرار الجهازين الإداري والطبي كما هما.

ويمتلك عبدالله درويش مسيرة تدريبية مشرفة حسب ما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية فى الملاعب السعودية امتدت لأكثر من 15 عاما قاد خلالها أكثر من فريق للتأهل للدرجات الأعلى بجانب النتائج الرائعة بمسابقات الكأس كما أنه يمتلك فترة عمل ناجحة مع النادى المصرى كمدرب عام و مدير فنى و مديرًا لقطاع الناشئين كما قاد أندية القناة ،بورفؤاد،الجندى،الرباط و الأنوار ، بنى عبيد، اتحاد البحر الأحمر ومؤخرًا كان عضوًا باللجنة الفنية لبطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر عام 2019.

وسبق لـ عبدالله درويش ان تولى تدريب فريق بورفؤاد بالدورى الممتاز كما أنه حاصل على الرخصة التدريبية A من الإتحاد الأفريقى و العديد من الدورات التدريبية خارج مصر .