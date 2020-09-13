الارشيف / الرياضة

عبدالله درويش مديرًا فنيًا للمريخ في القسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توصل مجلس إدارة نادى المريخ لاتفاق مع عبدالله درويش لـ قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بدءًا من اليوم الأحد  خلفا لـ أحمد العجوز الذي تولى المهمة في نادي الإسماعيلي.

ويتكون الجهاز المعاون من أحمد فوزى مدرب عام  والكابتن ياسر سليمان مدرب حراس مرمى مع استمرار الجهازين الإداري والطبي كما هما. 

ويمتلك عبدالله درويش مسيرة تدريبية مشرفة حسب ما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية فى الملاعب امتدت لأكثر من 15 عاما قاد خلالها أكثر من فريق للتأهل للدرجات الأعلى بجانب النتائج الرائعة بمسابقات الكأس كما أنه يمتلك فترة عمل ناجحة مع النادى المصرى كمدرب عام و مدير فنى و مديرًا لقطاع الناشئين كما قاد أندية القناة ،بورفؤاد،الجندى،الرباط و الأنوار ، بنى عبيد، اتحاد البحر الأحمر  ومؤخرًا كان عضوًا باللجنة الفنية لبطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر عام 2019.

وسبق لـ عبدالله درويش ان تولى تدريب فريق بورفؤاد بالدورى الممتاز كما أنه حاصل على الرخصة التدريبية A من الإتحاد الأفريقى و العديد من الدورات التدريبية خارج مصر .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبدالله درويش مديرًا فنيًا للمريخ في القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا