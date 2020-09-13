توصل مجلس إدارة نادى المريخ لاتفاق مع عبدالله درويش لـ قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بدءًا من اليوم الأحد خلفا لـ أحمد العجوز الذي تولى المهمة في نادي الإسماعيلي.
ويتكون الجهاز المعاون من أحمد فوزى مدرب عام والكابتن ياسر سليمان مدرب حراس مرمى مع استمرار الجهازين الإداري والطبي كما هما.
ويمتلك عبدالله درويش مسيرة تدريبية مشرفة حسب ما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية فى الملاعب السعودية امتدت لأكثر من 15 عاما قاد خلالها أكثر من فريق للتأهل للدرجات الأعلى بجانب النتائج الرائعة بمسابقات الكأس كما أنه يمتلك فترة عمل ناجحة مع النادى المصرى كمدرب عام و مدير فنى و مديرًا لقطاع الناشئين كما قاد أندية القناة ،بورفؤاد،الجندى،الرباط و الأنوار ، بنى عبيد، اتحاد البحر الأحمر ومؤخرًا كان عضوًا باللجنة الفنية لبطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر عام 2019.
وسبق لـ عبدالله درويش ان تولى تدريب فريق بورفؤاد بالدورى الممتاز كما أنه حاصل على الرخصة التدريبية A من الإتحاد الأفريقى و العديد من الدورات التدريبية خارج مصر .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبدالله درويش مديرًا فنيًا للمريخ في القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.