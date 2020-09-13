تداعيات سرقة كئوس أفريقيا .. الجبلاية تطيح بـ مسئولي المخازن

علم "دوت الخليج" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بصدد الإطاحة باثنين من موظفي اللجان والإدارات.

كان النائب العام أحال ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة بعد انتهاء لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات والجرد داخل مقر الجبلاية ومشروع الهدف فى مدينة ٦ أكتوبر.

وقال المصدر ذاته إن اتجاها قويا يسود داخل الجبلاية للإطاحة بعلى كامل المسئول عن مخازن مشروع الهدف فى مدينة ٦ أكتوبر وعدم التجديد له لاسيما وأن عمره ٦٧ عاما.

وأشار إلى أن المسئولين فى الجبلاية طالبوا على كامل عدة مرات بإرسال جرد مخازن الملابس الرياضية الخاصة بشركة أديداس الرياضية فى قاعة المؤتمرات القديمة والتى تتخطى قيمة الملابس الثلاثة ملايين جنية ولم يتلقى الاتحاد اى ردود من مسؤل المخازن فى مشروع الهدف.

وأضاف: كما تتجه الامور بقوة إلى الإطاحة بوليد مهدى موظف بالمخازن فى مقر الجبلاية بالجزيرة والذى جرى سؤاله عن ضياع كؤوس أمم أفريقيا باعتباره مسؤولا عن المخازن.

وشدد على ان الجبلاية تنتظر إسدال الستار على قضية سرقة كؤوس أمم أفريقيا من أجل تفعيل قرار الإطاحة بثنائى المخازن على كامل ووليد مهدى.