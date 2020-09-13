بسبب العمومية والانتخابات.. خبير لوائح يهاجم اللجنة الخماسية

شن محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب عدم تحديد اى مواعيد لإجراء الجمعية العمومية غير العادية وانتخابات مجلس الإدارة. كان النائب العام أحال ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة بعد انتهاء لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات والجرد داخل مقر الجبلاية ومشروع الهدف فى مدينة ٦ أكتوبر. وقال محمد بيومى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: باقي من الزمن شهرين ونصف ولم تقم اللجنة الخماسية بأي إجراء لعقد الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد. ونشبت أزمة مؤخرا بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة ومندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن اجراء انتخابات الجبلاية القادمة وفقا للائحة النظام الاساسي او القانون أو لوائح الفيفا. وكان مسئولو الفيفا طالبوا اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بضرورة تحديد موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة وانتخابات مجلس الإدارة قبل ٣٠ نوفمبر القادم.

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