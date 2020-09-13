فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مقترح لجنة التخطيط بالنادي بالتعاقد مع الكونغولى مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد رشحت مالانجو، للانضمام للقلعة الحمراء عقب تألقه في الفترة الأخيرة رفقة نادي الرجاء المغربي، إذ سجل 7 أهداف خلال 22 مشاركة.
من جانبه تحفظ رنيه فايلر على التعاقد مع الدولي الكونغولي بسبب عدم ملائمته لخططه الفنية خلال الفترة القادمة.
وأكد فايلر أنه يرغب في التعاقد مع مهاجم في مواصفات مواطنه جاكسون موليكا، الذي رحل للاحتراف في صفوف نادي ستاندرلييج البلجيكي.
الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا بثلاثية دون رد على حساب نادي الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.
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