كلوب أمريكا يتعادل مع تولوكا ويقتنص صدارة الدوري المكسيكي

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أحمد جودة - القاهرة - اقتنص فريق كلوب أمريكا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم مؤقتا رغم تعادله مع ضيفه تولوكا 1 /1 فجر الأحد في المرحلة العاشرة. وفي مباريات اخرى فاز تيجريس اونال على ضيفه سانتوس لاجونا 2 /صفر وتعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان 1 / 1 . وحصد كلوب أمريكا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى عشرين نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بوماس اونام وكروز ازول. Advertisements وتقدم فيدريكو فيناس بهدف لكلوب أمريكا في الدقيقة 20 ثم تعادل براندون سارتياجوين لتولوكا في الدقيقة 29. ورفع أطلس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام مازاتلان. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ميجيل سانسوريس بهدف لفريق مازاتلان في الدقيقة 51 وتعادل ريناتو إيبارا بهدف لأطلس في الدقيقة 53 .

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