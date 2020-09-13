سيد عبد الحفيظ مستمر في منصبه بالأهلي الموسم المقبل

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بشكل نهائي على استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وعدم المساس به نهائيًا في تشكيل الجهاز الفني للموسم المقبل.

وعقدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وفي حضور محمود الخطيب المفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة العديد من الاجتماعات في الأيام القليلة الماضية لمناقشة العديد من الملفات من بينها الصفقات الجديدة وحسم موقف اللاعبين المعارين باندية الدوري.

واستمعت اللجنة لتقرير مفصل من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق عن موقف التفاوض مع الصفقات التي تم تحديدها ومن بينها المغربي أيوب الكعبي والجزائري يوسف البلايلي بجانب محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي الذي عاد للصورة من جديد بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي وخروجه من قائمة الموسم المقبل.

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واستقرت اللجنة في اجتماعاتها بضرورة بقاء سيد عبدالحفيظ في منصبه مع الاعتراف بوجود بعض الهفوات التي حدثت في الفترة الماضية.

وترى إدارة الأهلي أن سيد عبدالحفيظ كادر إداري جيد ومن الوارد أن تكون له أخطاء ولكن في النهاية يجيد العمل تحت مظلة وبروح الأهلي ويدافع عن حقوقه أمام حملات التشوية التي يقودها البعض في وقت طغت فيه لغة جديدة على الوسط الرياضي.

وشددت الإدارة على أن عبدالحفيظ قدم مواسم جيدة وكان يحظى بثقة محمود الخطيب رئيس النادي ولا يزال ومن قبله حسن حمدي الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء وهو كادر مهم في النادي يجب دعمه، خاصة أن هناك من يريد إزاحته من المنصب بأي شكل وهو ما سيرفضه مسئولو القلعة الحمراء.