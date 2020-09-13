الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع صلاح ريكو

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف في دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية للمنافسة على المربع الذهبي الموسم الجديد في الدورى المصري.
ولعب فريق مصر المقاصة 26 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 34 هدفا واستقبل مثلهم حتى الآن ونجح في حصد 33 نقطة محتلا المركز الثامن.
على جانب آخر يحتل فريق الاتحاد الاسكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة فاز في 8 وتعادل في 12 مباراة وخسر 5 لقاءات.
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