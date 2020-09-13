أكرم عبد المجيد: 4 بنود لضبط إيقاع تدوير المدربين فى الدورى المصري

علق اكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق على لعبة تدوير المدربين فى الدورى الممتاز وتواجد نفس الوجوه فى مختلف الأندية فى الموسم الواحد.

وطالب نجم الزمالك السابق بضرورة وضع بنود جديدة فى لوائح الجبلاية للحد من التعاقد مع أكثر من مدرب فى الموسم الواحد وعدم ترك الأمر لمسألة العرض والطلب. وقال أكرم عبد المجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مطلوب قرار من اتحاد الكرة مفاده أن المدرب لا يتولى القيادة الفنية لأكثر من ناديين فى الموسم الواحد واذا اراد المدرب انهاء التعاقد يعطى للنادى قيمة التعاقد لنهاية العقد. Advertisements أضاف: النادى الذي يتعاقد مع المدرب اذا اراد انهاء التعاقد يمنحه كافة مستحقاته المالية تعاقده لنهاية العقد. تابع : يكون هناك دورات تثقيفية للمدربين باستمرار لتطوير المدرب المصرى وتاهيلة لداخل مصر وخارج مصر وتكون الدورات مجانية على حساب اتحاد الكرة والمجلس الاعلى للرياضة واللجنة الأولمبية. أشار نجم الزمالك السابق الى ضرورة وضع معايير محددة لتصنيف المدربين المصريين فى اتحاد الكرة.

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