نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) ، يوم السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر وستقام 4 مباريات، بينما سوف تستكمل منافسات الجولة في اليوم التالي الأحد 20 من نفس الشهر. وكانت النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020 – 2021 انطلقت أمس السبت حيث اقيمت 4 مباريات بالجولة الأولي، بينما تستكمل مباريات الجولة اليوم الأحد وغدا الإثنين 14 سبتمبر. وإليكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي: السبت 19 سبتمبر إيفرتون × وست بروميتش ألبيون ليدز يونايتد × فولهام Advertisements مانشستر يونايتد × كريستال بالاس آرسنال × وست هام يونايتد الأحد 20 سبتمبر ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير نيوكاسل يونايتد × برايتون تشيلسي × ليفربول ليستر سيتي × بيرنلي

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