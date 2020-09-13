إصابة مدرب أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي أمس السبت، إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني البالغ 50 عاما بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".
وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".
وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد أمس، وتولى مساعدوه زمام الأمور.
المصدر: وكالات
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