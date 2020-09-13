الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر ويستعرض مسيرته مع الفريق

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السويسري رينية فايلر، حيث يتمم اليوم عامه الـ 47 .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للمدير الفني وهنأته بمناسبة عيد ميلاده كما نشرت إنجازاته مع النادي الأهلي حيث لعب ٣٩ مباراة، ٣١ فوز، ٦ تعادل، ٨٥ هدفا.

ووصل فايلر مع النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ومن المقرر مواجهة الوداد يوم 18 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي تحت قيادة فايلر خسر بطولة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك بضربات الترجيح التى أقيمت في الإمارات.