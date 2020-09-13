أحمد حسن كوكا يحتفل بتتويج أولمبياكوس ببطولة كأس اليونان

احتفل النجم المصرى أحمد حسن كوكا لاعب فريق اولمبيكوس اليوناني بالفوز ببطولة الكأس، ونشر كوكا صورة له على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتوج فريق أولمبياكوس ببطولة كأس اليونان لكرة القدم بعد فوزه على نظيره أيك أثينا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، بنهائي البطولة.

ويعد هذا اللقب هو الرقم 28 في تاريخ أولمبياكوس صاحب الرقم القياسي في بطولة الكأس، والأول له منذ 2015.

وكان أولمبياكوس قد حصد لقب الدوري اليوناني قبل عدة أسابيع، ليكون قد حقق الثنائية المحلية موسم 2019-2020.

ويعد لقب الكأس هو الثالث لكوكا في مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، بعد كأس البرتغال 2016 مع سبورتنج براجا، ولقب الدوري اليوناني هذا الموسم.