«تنس طاولة الأهلي» يفوز بالدورة المجمعة الأولى

نجح فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي، في الفوز بالدورة المجمعة الأولى من منافسات بطولة الدوري التي أقيمت بالإسماعيلية، وذلك بعد الفوز على إنبي في المباراة الختامية 3-0.
وجاءت نتائج فريق الأهلي أمام إنبي كالتالي: «محمد البالي نجح في تحقيق الفوز على أحمد صالح بنتيجة 3-1، فيما فاز سيد لاشين على أحمد نبيل بنتيجة 3-0، كما فاز محمد شومان على نظيره إسلام سمبل 3-1».
ونجح الأهلي في الفوز بالدورة المجمعة الأولى بدون خسارة أي مباراة أو أشواط، حيث فاز رجال تنس الطاولة 3-0 في جميع المباريات أمام كل من: المعادي، وحوار المنصورة، وطنطا، وسبورتنج، ومصر للتأمين، والزمالك وإنبي.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.
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