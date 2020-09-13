خطوة واحدة تفصل تولي إيهاب جلال تدريب بيراميدز رسميا

وأبدى إيهاب جلال موافقته على الرحيل وتدريب بيراميدز خلال الفترة الحالية فى ظل قناعاته التامة بالقدرات الجيدة التى يمتلكها النادى وتوفير كل السبل لتحقيق مجموعة من النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لتوليه تدريب الفريق فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم الكروى الجارى بسبب النتائج السيئة التى تلقاها الفريق فى الآونة الأخيرة وتلقيه 3 هزائم متتالية بمسابقة الدوري الممتاز.
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