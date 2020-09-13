أيمن دجيش: تقنية الفيديو "VAR" لن تحقق العدالة بنسبة 100%

وقال دجيش في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "دخول تقنية الفيديو إنجاز كبير للجنة الخماسية، والجميع داخل لجنة الحكام كان يعمل بجدية، ونواصل الحصول على التراخيص الخاصة وإكمال المشروع الجديد الخاص بتطوير الحكام وتدريبهم".
وأضاف: "لازال هناك بعض التراخيص من المفترض أن نحصل عليها، يجب أن نواصل العمل في هذا المشروع".
وتابع: "تجربة الفار لن تحقق العدالة بنسبة 100%، ولكن هناك سؤال هل أفادت الحكام في تحقيق العدالة بنسبة كبيرة أم لا طوال الفترة الماضية؟، نعم أفادت الجميع، لذلك يجب استمرار التجربة والعمل على تطويرها".
وأكمل دجيش قائلا: "تجربة الفار منذ شهر ونصف فقط، وهناك نجاح كبير في إدارة المباريات، هناك نسبة كبيرة تحققت من العدالة للأندية في الدوري المصري".
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