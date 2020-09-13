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خطوة للخلف.. أحمد حسن: رمضان صبحي الخاسر الأكبر من الانتقال لـ بيراميدز

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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه كان يتمني انتقال رمضان صبحي لأحد الأندية الأوروبية، مشيرا إلى أن انضمامه لصفوف بيراميدز هو خطوة للخلف.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كنت أتمنى رؤية رمضان صبحي يسير على نفس خطى محمد صلاح، فهو لديه الإمكانات البدنية والفنية التي تؤهله لذلك".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه الإمكانات التي تؤهله للاحتراف أوروبيا، كانت أرقامه ستتضاعف في أوروبا لو ثبت نفسه في أي نادٍ خارج مصر، يستحق أن يكون محترفا".

واستطرد: رمضان صبحي هو الخاسر الأكبر في خطوة انتقاله لبيراميدز، وأعادته خطوات للخلف".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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