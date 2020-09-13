رغم تصريحات الجنايني.. مخرج برامج رياضية: ملعب طنطا لا يصلح لتطبيق الـ var

فجر أحمد رمزى مخرج البرامج الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ملعب نادي طنطا فى الدورى الممتاز.

كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أعلن عن جاهزية 11 ملعبا لظهور VAR بها وهناك 5 ملاعب أخرى تحت التجهيز حتى تصبح الملاعب الجاهزة لإقامة عليها 16 ملعبا.

وقال أحمد رمزى فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ملعب طنطا لا يصلح لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى المباريات التى تقام عليه فى الدورى المحلي.

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وأضاف: ملعب طنطا لا يصلح لتطبيق ال var فى مبارياته وذلك نظرا لوجود برج يحجب الخط الوهمى ولا يتمكن معه مخرج المباراة وحكام الفيديو من ممارسة مهام عملهم بدقة.

وقرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي عودة خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا من جديد علي الملعب الخاص بالفريق وذلك بداية من مباراة مصر المقاصة فى الدورى الممتاز.

يذكر أن طنطا كان يخوض مبارياته علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وكانت آخر مباريات الفريق الطنطاوي اليوم ضد الإتحاد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.