تظلمات الجبلاية تحسم أزمة الزمالك وشناوي بيراميدز .. الخميس

تحسم لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي قضية الزمالك ضد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز يوم الخميس القادم.

كانت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أصدرت قرارًا بإلزام احمد الشناوي برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

وسبق لمسؤلى الزمالك ان طلبوا الحصول على قيمة الفوائد على المبلغ الذى سيتم رده وهو 8 ملايين جنيه مقدم التعاقد الذى حصل عليه الحارس قبل الرحيل من الزمالك إلى بيراميدز.

وأكد مسئولو الزمالك فى جلستهم الأخيرة مع لجنة التظلمات أن الفيفا فى عقوبته الأخيرة على كهربا أقر بإلزام اللاعب بدفع 32 مليونًا و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادى الزمالك وهروبه من النادي.

وأشاروا إلى أنه تم توقيع غرامة مالية أخرى على كهربا قدرها 5 بالمئة من إجمالى العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر وهو ما دفع مسئولي الزمالك للتمسك بالفوائد.