جرعات بدنية لـ كهربا.. والأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة حسم الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن فعاليات المرحلة الــــ27 من منافسات مسابقة الدوري.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز لإعلان تتويجه بلقب بطولة الدوري في نسختها الحالية بشكل رسمي وقبل 7 جولات من انتهاء المسابقة ليرد في الملعب علي كل حملات التشويه التي تعرض لها.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا خفيفا اليوم لتجنب الإرهاق خاصة أن هناك معسكر في برج العرب منذ مواجهة الإسماعيلي الذي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة.

وركز الجهاز الفني علي زيادة الجرعات التدريبية للاعبه محمود كهربا بهدف تجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة أنه بدأ يحصل علي فرصة المشاركة بدءًا من المباراة الماضية.