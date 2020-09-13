نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور: ليس هناك حدود في الوقت من أجل تطبيق تقنية الفار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هناك 3 أضلاع رئيسية في تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدوري المصري.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "تقنية الفـار لا يجب الاقتصار عليها في الحكام فقط، وهي سبب الأزمة".

وتابع:" تقنية الفار مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التليفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".

وواصل الغندور:" داخل غرفة الفار يكون هناك حكام تم تدريبيهم بشكل جيد، وكذلك وسائل التواصل والربط بين جميع الأضلاع، وأي تقصير في تلك الأدوار لا يكون هناك قرار صحيح من جانب الحكم".

وزاد: " لا يمكن أن يحصل الحكم على رخصة إلا بعد تدريبه بشكل جيد، ويحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب".

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وأردف: "بدأنا تطبيق تقنية الفيديو والعالم كله كان هناك توقف بسبب الكورونا، وكان من الصعب أن يتم إقامة تدريبات للحكام وسط تلك الأجواء، حصلنا على الرخصة لتطبيق تقنية الفيديو، والأخطاء ستظل موجودة".

وتابع: "ليس هناك حدود في الوقت من أجل تطبيق تقنية الفار كلما كان ذلك لتطبيق العدالة، ولكن كل ما زادت المدة لم يكن في مصلحة الفار، لذلك يتم العمل على تطوير وتلاشي إضاعة وقت طويل في الحالات، من جانب المسئولين عن تلك التقنية".

وزاد: "لابد أن يتم تحميل أي طرف خطأ، وإلقاء المسئولية على الشركة الناقلة أو الشركة المشرف على تقنية الفار، ولكن نحن في البداية، بروتوكول الفار لا يسمح بانتقاد الأضلاع الآخرى القائمة على تطبيق تقنية الفيديو".

وأردف: "الحد الأدني حاليا هو 6 كاميرات لتصوير المباريات، وهو متوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زاويا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفار قبل المباريات، البروتوكول يقول أن المباراة تلعب بدون التقنية".

وختم: "ما حدث أمر إيجابي للغاية، ونحن نسير للأمام ونتقدم بشكل جيد، والبداية جيدة نوعا ما".