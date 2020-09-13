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تخفيض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا بسبب كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا بسبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مكافآت الأندية في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا ستقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالنسخة الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأكد اتحاد الكرة الألماني التقرير الذي نشرته مجلة "كيكر" والذي كشف عن حصول الأندية الـ 64 االمشاركة في الدور الأول على 137 الف يورو لكل منها، مقارنة بـ 175 الف و500 يورو في العام الماضي.

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وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى أن كل الأندية بداية من دوري الدرجة الثالثة ستتقاضى 30 الف يورو لتنفيذ البروتوكول الصحي الصارم والإلزامي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأندية ستحصل على مال أقل في الأدوار التالية من مسابقة الكأس، حيث أنه في السابق كانت المكافأة تتزايد مع كل دور.

ويتحصل اتحاد الكرة الألماني على القيمة المالية للجوائز من خلال تسويق حقوق البث والرعاية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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