في غياب حجازي.. ليستر سيتي يكتسح وست بروميتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي

البلجيكي كاستاني افتتح التسجيل لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 57 برأسية رائعة، قبل أن يضاعف جيمي فاردي النتيجة للثعالب في الدقيقة 73 من ضربة جزاء تحصل عليها.
وفي الدقيقة 83، تحصل جاستين على ضربة جزاء سددها فاردي بنجاح، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم بثلاثية نظيفة.
ولم يشارك مدافعنا المصري أحمد حجازي في المباراة مع فريقه وست بروميتش ألبيون، حيث ظل على مقاعد البدلاء لفريقه.
وتحصل ليستر سيتي على أول 3 نقاط له في الدوري وضعته في المركز الأول رفقة ارسنال، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.
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