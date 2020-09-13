ضغط المباريات يتسبب فى أزمة للجنة حكام الدوري

تسبب ضغط مباريات الدورى الممتاز فى أزمة للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وذلك عقب اعتماد التشكيل الرسمي من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. وترجع الأزمة إلى ضيق الوقت وعدم تمكن لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية من عقد أية اجتماعات ومناقشة الملفات الخاصة بشؤون التحكيم والنهوض بمستوى قضاة الملاعب إلى جانب معسكرات التدريب لحكام الساحة والمساعدين وال var. واعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية واللجنة الفنية لإدارة شؤون التحكيم حتى نهاية الموسم الجارى. كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه. Advertisements يذكر أن تشكيل لجنة الحكام الجديد جاء على النحو التالي: وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام وأيضا رئيسا للجنة الفنية والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة، وجاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي.. جمال صدقي ومحمد فاروق وايمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا. ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.

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