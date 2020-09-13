الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

وأكدت التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " استقر على إسناد المباراة الأولى بين الأهلى والوداد إلى الجامبي جاساما ، على ان يدير الإثيوبي باملاك تيسيما مباراة الزمالك والرجاء فى ذهاب نصف النهائى أيضا .
ويعد جاساما واحدا من الحكام أصحاب التاريخ غير الجيد مع الكرة المصرية وخاصة الأهلى بجانب إنه بطل أزمة الترجى والوداد الشهيرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا وهو ما يثير الجدول هو اختياره لإدارة مباراة الأهلى والوداد وفقا لما أعلنته التقارير المغربية .
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