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الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

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أفادت تقارير صحفية مغربية أن الجامبي باكارى جاساما سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام الوداد المقرر إقامتها 18 أكتوبر المقبل فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى أبطال إفريقيا .

وأكدت التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " استقر على إسناد المباراة الأولى بين الأهلى والوداد إلى الجامبي جاساما ، على ان يدير الإثيوبي باملاك تيسيما مباراة الزمالك والرجاء فى ذهاب نصف النهائى أيضا .

ويعد جاساما واحدا من الحكام أصحاب التاريخ غير الجيد مع الكرة المصرية وخاصة الأهلى بجانب إنه بطل أزمة الترجى والوداد الشهيرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا وهو ما يثير الجدول هو اختياره لإدارة مباراة الأهلى والوداد وفقا لما أعلنته التقارير المغربية .

وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" قرر تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل .
يذكر أنه كان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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