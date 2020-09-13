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انتخابات الجبلاية فى مهب الريح.. "الأولمبية" تخاطب اتحاد الكرة بشأن خطاب الفيفا

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وجهت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة تفيد فيه بعض الملاحظات على الخطاب المرسل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" إلى الجبلاية بشأن الانتخابات المقرر إقامتها فى نوفمبر 2020.

وتمسكت اللجنة الأولمبية المصرية بإقامة انتخابات الجبلاية بعد تصنيف الهيئات الرياضية والأندية أعضاء الجمعية العمومية بها، وقالت اللجنة الأولمبية أن اللوائح

 تمنح للجنة الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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