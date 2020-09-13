نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الإماراتي: أنديتنا تمتلك عناصر النجاح في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم تمتلك عوامل النجاح وعناصر القوة التي تساعدها على تقديم أداء جيد في البطولة الآسيوية، التي تنطلق مبارياتها غداً الإثنين بنظام التجمع.

أشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن أندية العين والشارقة وشباب الأهلي دبي تعرف جيداً أهدافها، وأنها حريصة على تقديم أداء يرضي جمهورها في الداخل والخارج، خاصة أن عناصرها مؤهلة ولها تجارب كثيرة في البطولات الخارجية، كما أنها تضم في صفوفها لاعبين دوليين يتمتعون بخبرات واسعة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة أندية العين والشارقة وشباب الأهلي دبي المشاركة في البطولة الآسيوية، لأن نجاح الفرق المحلية في المحفل الكروي القاري يضيف سطوراً مضيئة إلى تاريخ كرة الإمارات، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام اللاعبين وكل عناصر بعثاتنا بالإجراءات الصحية الاحترازية.

وتمنى رئيس اتحاد الكرة التوفيق لممثلي الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، مؤكداً ثقته باللاعبين وبقدراتهم وإخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتائج إيجابية.