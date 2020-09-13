بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقترب النادي الأهلي من ضم ثاني صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد، بعد ضم الجناح الدولي طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.
وقالت مصادر مطلعة داخل لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي بصدد ضم المدافع أحمد رمضان بيكهام، لاعب وادي دجلة.
وأشار المصدر، أن اللاعب يجيد اللعب في عدة مراكز، منها لاعب خط الوسط المدافع الظهير الأيمن وقلب الدفاع، فضلاً عن كونه أحد أبناء النادي الأهلي.
ويستطيع الأهلي ضم بيكهام نظير 5 ملايين جنيه مصري فقط، بناءاً على شرط أحقية استعادته، حينما باع الأهلي اللاعب ضمن صفقة محمد محمود.
ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإتحاد السكندري غداً الاثنين، في إطار مواجهات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي قد تشهد تتويج الأهلي باللقب رسمياً.
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