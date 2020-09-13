نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكام مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مغربية عن حكام مباراتي الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع الأهلي مع الوداد الرياضي، والزمالك مع الرجاء في شهر أكتوبر المقبل.

وذكر موقع "le 360 sport" المغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار، حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر تعيين الجامبي باكاري جاساما، حكما للقاء الذهاب بين الرجاء والأهلي، الذي سيجمع الفريقين في أكتوبر المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.

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وأضاف التقرير المغربي أن الاتحاد الإفريقي قرر أيضا تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة ذهاب نصف النهائي الثاني، الذي يجمع الرجاء الرياضي بالزمالك المصري في الملعب نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي، كان قد قرر تغيير موعد مباريات نصفي نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية من نهاية سبتمبر الجاري، إلى منتصف أكتوبر القادم.

وستقام مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 17، 18 أكتوبر المقبل بالمغرب، بينما ستقام مباراتيي الإيابي يوم 23، 24 من نفس الشهر في مصر، وستقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر القادم في ملعب سيتم تحديده لاحقا.