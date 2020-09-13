بدون مشاركة حجازي.. ويست بروميتش يخسر بثلاثية أمام ليستر سيتي في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب وست بروميتش بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل البلجيكي كاستياني هدف فريق ليستر سيتي الأول في المباراة، بينما عزز جيمي فاردي النتيجة بالهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.
ولم يشارك الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف فريق وست بروميتش خلال أحداث المباراة، بينما تواجد على مقاعد البدلاء.
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