يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي جلسة فنية مع الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب .

جاء ذلك لدعم اللاعبين وحثهم على العودة لتحقيق الفوز في كافة المباريات القادمة من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

اقرأ ايضا.. بلاغ جديد من شوبير ضد نجم الزمالك | تفاصيل

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره النادي الأهلي غدا "الاثنين"، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

و قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري دخول اللاعبين في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة النادي الأهلي من أجل تصحيح المسار عقب التعادل مع نادي مصر "2-2"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الجمعة".



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجلس الاتحاد السكندري يدعم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.