رغم حزنهم من رحيله.. جماهير الإسماعيلي تساند حمص بعد استقالته من تدريب الفريق

رحبت جماهير الإسماعيلي، بقرار محمد حمص بإستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال٢٨ من مسابقة الدوري العام.
ورغم حزن الشارع الإسمعلاوي، إلا أنهم فرحو بقرار رحيله عندما أعتمد البعض داخل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو من تهميش دوره، وهو ما رفضه حمص.
وكان محمد حمص أعلن إستقالته من تدريب الإسماعيلي خلال الساعات القلية الماضية.
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