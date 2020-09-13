13 سبتمبر.. قصة يوم سيئ في تاريخ محمد حمص الكروي

تقدم محمد حمص مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بإستقالته منذ قليل من منصبه وذلك بسبب تهميش دوره داخل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق.
ويبدو أن يوم ١٣ سيبتمبر، هو تاريخ "نحس" علي حمص في الإسماعيلي.. "دوت الخليج" يرصد معاناة حمص مع هذا اليوم في الإسماعيلي من خلال التقرير التالي:-
١٣ سيبتمبر ٢٠١٥
في يوم كان صعب على جماهير الإسماعيلي وتحديدًا ١٣ سيبتمبر ٢٠١٥، خرج الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق بإعلان قائمة الصفقات الجديدة بدون وجود حمص، بعد عرقلة مفاوضات تجديده للإسماعيلي في وجود مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق برئاسة العميد محمد أبوالسعود.
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
أعلن محمد حمص مدرب الإسماعيلي بإستقالته من تدريب الفريق، بسبب تهميش دوره وتغيير منصبه من مدربًا عامًا للفريق، إلى مدرب مساعد.
وكتب حمص عبر حسابه الشخصي على " فيس بوك" فور تقديم إستقالته من الاسماعيلي: أتقدم باعتذاري عن استمراري ضمن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي حيث أنني قبلت هذه المهمة في ظل الظروف الصعبة والحرجة الذي يمر بها النادي الإسماعيلي حيث تم الإتفاق علي تولي منصب المدرب العام بشروط وصلاحيات ومهام بفكر معين بداخلي سواء من الناحية الفنية والمعنوية والنفسية وعندما اتم النادي التعاقد مع مدير فني ك ريكادو ومدرب احمال والكابتن احمد العجوز مدرب عام أصبح ليس لي دور أقدمه و احساسي أنني ليست لي اي اضافة في الوقت الحالي وكنت اتمنى ان أفيد النادي بخبراتي كلاعب او مدرب وفي النهاية اتمنى كل التوفيق للنادي إلا سماعيلي واتمنى من عشاق ومحبي وجماهير النادي الإسماعيلي دعم اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري.. كل التوفيق للكيان".
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