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المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

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صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق لن يرحل إلا إذا طلب الأهلي خدماته.

وقال محمد عادل خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون تايم سبورت"، إن عماد النحاس مستمر معنا للموسم الجديد، مضيفا: النحاس شخصية محترمة ويحترم كلمته ولا أعتقد أن هناك إغراء مادي لكي يترك المقاولون العرب إلا في حالة طلب الأهلي لخدماته فقط".

وتابع: "عماد النحاس جاء له عروض بـ3 أضعاف ولكنه رفض، لو رحل لن يكون إلا للأهلي".

وعن تألق طاهر محمد طاهر قال: "تعرضنا كنادي المقاولون واللاعب لشائعات كبيرة جدا وهجوم بدون وجه حق، وقيل إنه لا يشارك من أجل المحافظة عليه قبل الانضمام للأهلي، ولكنه أسكت الجميع بعد مشاركته وتألقه".

وتابع: "نعتمد بشكل كبير على قطاع الناشئين لمجابهة الصراع المالي الذي سيدمر الكرة المصرية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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