بالصور.. 10 إنجازات غير مسبوقة في نادي الشيخ زايد خلال 1000 يوم

أثنى أعضاء الجمعية العمومية بنادى الشيخ زايد الرياضي على كافة الإنجازات التي تحققت داخل النادى منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن فكرى الهواري المسئولية في نوفمبر 2017 اى منذ ١٠٠٠ يوم تقريبا.

ويضم مجلس الإدارة الحالي كلا من" الكابتن فكري الهواري رئيسا، والصحفي هشام سلطان نائبا، وأكرم مصطفى أمينا للصندوق، وعضوية محمد طلعت، ومحمد عسكر.

وأشاد الأعضاء خلال الفترة الماضية بالطفرة التي شهدها النادى من حيث تطوير البنية التحتية الذى حول مقر النادي إلى تحفة معمارية تماثل كافة الأندية الكبرى داخل جمهورية مصر العربية.

تحديث البنية التحتية

يقول الكابتن فكري الهواري، إن مجلس الإدارة قام منذ توليه المسئولية بتحقيق بعض أهداف البرنامج الانتخابى، وذلك من خلال ما شهده نادى الشيخ زايد من إحداث تطوير وتحديث فى البنية التحتية والخدمات.

وأشار إلى أن المجلس نجح فى تغيير نظرة الاعضاء بعدما شاهدوا وتأكدوا من الطفرة الإنشائية التى تحققت داخل النادى على مدار الفترة الزمنية الماضية، فضلا عن التواجد المتميز الذي يحققه النشاط الرياضى فى جميع الألعاب من خلال النتائج المتميزة.

افتتاح الفرع الجديد خلال الشهر الجاري

واستطرد رئيس النادى، في تصريحاته حول الحفاظ على أرض الفرع الجديد للنادي وتجهيزه على أعلى مستوى، وسيتم افتتاحه الشهر الجاري بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس نادى الشيخ زايد، على حرص مجلس الإدارة على الحفاظ على حقوق النادى وأعضاء الجمعية العمومية وفقا للسلطة المخولة له فى القانون ولائحة النظام الأساسى للنادى.

Advertisements

تطوير المنشئات لخدمة الاعضاء

ََوأشار فكري الهواري، إلى أن مجلس الإدارة استطاع إنشاء مجمع حمام سباحة، وإنشاء صالة جيم، وتطوير صالة الجمباز، وتغيير أثاث النادي، وتطوير التراك، وحديقة الأطفال.

طفرة رياضية وبطولات محلية

وعلى المستوى الرياضى، عبر الكابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي، عن فخره الشديد بالنتائج المتميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية في النشاط الرياضى التي أسفرت عن تطور النتائج في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وأصبح لنادى الشيخ زايد العديد من اللاعبين الذين يفخر بهم في كافة المشاركات المحلية والإقليمية.

وأضاف، أن النادى استطاع الحصول علي العديد من البطولات المحلية فى العديد من الألعاب مثل السباحة والجمباز، وكرة اليد، والكيك بوكسينج، مؤكدا على أن النادى يمتلك العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية التى تؤهله لاستضافة كافة البطولات.

وأشاد العطار، بنتائج جميع أبطال كافة الألعاب بالنادي الذين تفوقوا على أنفسهم في العديد من الرياضات مثل السباحة وألعاب القوى، موجها الشكر لأسرهم الذين يبذلوا جهودا مضنية من أجل وضعهم على منصات التتويج.

حفلات وطنية وتكريم لشخصيات مؤثرة

ولفت الكاتب الصحفي هشام سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، "الي أن نادى الشيخ زايد استطاع خلال الفترة الماضية استضافة العديد من الشخصيات المؤثرة، كأبطال الجيش والشرطة وأسرهم، وحفلات عيد الام، وتكريم أوائل الشهادات بجميع المراحل، ومنح المتفوقين عضويات شرفية، وتكريم أسرة الشهيد أحمد منسي ومنحهم العضوية الشرفية، واستضافة الندوات الوطنية والمشاركة في كافة الاستحقاقات السياسية وتفعيل الدور التوعوي والمشاركة الإيجابية من أجل دعم مسيرة الوطن، وسط تفاعل شديد من أعضاء النادى.