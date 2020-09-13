ليل يفوز 1 - 0 على ميتز في أبرز مواجهات الدوري الفرنسي

تصدر فريق "ليل" مؤقتا الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ بعد فوزه على ضيفه ميتز 1 - 0 اليوم، الأحد، في الجولة الثالثة للمسابقة.
ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي "لويس أروخو" الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.
الفوز رفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في الصدارة من انتصارين وتعادل وحيد وظل ميتز بدون نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية في بداية مشواره بالدوري.
ويتفوق ليل بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه سانت إتيان ونيس.
ونستعرض لكم نتائج الدوري الفرنسي قبل لقاء باريس سان جيرمان ومارسيليا:
لوريان 2 : 3 لانس
أنجيه 1 : 0 ستاد ريمس
ديجون 0 : 2 ستاد بريست 29
نيم أولمبيك 2 : 4 رين
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