نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يواجه الحمام استعدادا للقومي بالقسم الثالث في المقال التالي
وسبق لفريق الحمام، خوض أربع مباريات ودية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف بهدفين مقابل هدف، وخسر من فاركو بثلاثية نظيفة، وخسر من بورتو برباعية نظيفة.
بينما تعادل الدخان في أولى مبارياته الودية، امام الشرطة، بهدف لكلا الفريقين، وخسر امام كوكاكولا بهدف دون مقابل وتعادل امام الإعلاميين، وخسر امام الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدفين، وخسر امام سيراميكا بثلاث أهداف مقابل هدفين.
ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الحمام المركز التاسع المجموعة الثالثة بالقسم الثاني برصيد 20 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدخان يواجه الحمام استعدادا للقومي بالقسم الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.