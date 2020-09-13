نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يواجه الحمام استعدادا للقومي بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام بقيادة سمير سعد، نظيره فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم، في الرابعة من عصر الاثنين، بملعب افريكانا، ضمن استعدادات الفريقين، لعودة مباريات دوري القسم الثاني والثالث.

وسبق لفريق الحمام، خوض أربع مباريات ودية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف بهدفين مقابل هدف، وخسر من فاركو بثلاثية نظيفة، وخسر من بورتو برباعية نظيفة.

بينما تعادل الدخان في أولى مبارياته الودية، امام الشرطة، بهدف لكلا الفريقين، وخسر امام كوكاكولا بهدف دون مقابل وتعادل امام الإعلاميين، وخسر امام الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدفين، وخسر امام سيراميكا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الحمام المركز التاسع المجموعة الثالثة بالقسم الثاني برصيد 20 نقطة.