باسم مرسي يقود تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلا من: في حراسة المرمى: عامر عامر. خط الدفاع: أحمد شديد - محمود البدرى - أحمد صابر - محمد شوقى غريب. Advertisements خط الوسط: محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا -كريم لا لا. خط الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسى. وتنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم.

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