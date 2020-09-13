طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في الدوري

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما غدا " الأثنين "، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

كريم الديب، أحمد حجي، رزاق سيسه، محمد الصباحي ، أيمن غباشي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ، صبري رحيل، محمود شعبان ، نور السيد، يوسف حسن ، مروان عطية ، عبد الغني محمد ، خالد الغندور ، هشام محمد ، أحمد راشد ، محمود الزنفلي ، عمرو خليل ، فارس السيد، محمود رزق ، سلام جمال ، عمرو الميداني أسامة عزب، السيد سالم ، مروان النجار . وشهدت قائمة الاتحاد السكندري تواجد المهاجم الليبي انيس سلتو للمرة الأولي منذ التحاقه بالفريق بعد أزمة فيروس كورونا .

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