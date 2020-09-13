ومن جهة آخري حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على الإجتماع بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي من أجل الإطمئنان على اللاعبين ".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صلاح محسن وأبوالفتوح.. سموحة يستعيد سلاحين مهمين أمام الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.