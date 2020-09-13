بعد الإفراج عنه.. خناقة صالح جمعة في الزمالك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاشتباك صالح جمعة نجم النادي الأهلي مع أحد المارة في شوارع الزمالك.

ورصدت عدسات الجماهير المشادة التي دارت بين صالح وأحد المواطنين وتدخل رجال الشرطة والقبض على اللاعب لتسببه في حادثة.

وكانت نيابة قسم الجيزة قد أمرت بإخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بضمان محل اقامته في اتهامه بدهس شاب بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر أبريل الماضى، وسيتم ترحيله لقسم شرطة الجيزة لانهاء اجراءات اخلاء السبيل.

وتنازل المجنى عليه عن الاتهام، حين وصل الشاب الذى دهسه صالح جمعة بسيارته فى شهر أبريل الماضى إلى نيابة قسم الجيزة، وبناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق فى القضية،

وحضر محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك، بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.