المنحوس.. إصابة روبين في أولى مبارياته بعد العودة من الاعتزال

وتعرض روبين للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه في الوقت الحالي مع نظيره أيندهوفن، بعد مرور 30 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.
وكان روبين تراجع عن قراره بالاعتزال، ليقرر الانضمام لصفوف ناديه الأول في مسيرته الاحترافية جروينخن.
وقرر روبين اعتزال كرة القدم عام 2019، بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني، بعد سنوات من العطاء كانت مليئة أيضًا بفترات كثيرة قضاها في الإصابات التي لاحقته طوال مسيرته.
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