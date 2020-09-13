نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو قير يهزم سبورتنج ويلاقي مياة البحيرة استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي
سجل ثناثية الفريق السكندري، كارفالا، ورامز زيدان، ومن المقرر أن يلعب أبو قير مع مياة البحيرة، عصر الثلاثاء المقبل، في ختام ودياته، قبل موقعة الحمام، بالقسم الثاني.
وسبق لأبو قير، خوض عدد من المواجهات الودية، للتجهيز، للقاءات الرسمية المتبقية بالمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.
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