الارشيف / الرياضة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أبلغ إدارة ناديه الفرنسي بقراره النهائي.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي بأنه يرغب في الرحيل في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن مبابي يعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد في صيف 2021 كما أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي أبرزها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا